В Чехии расследуют присвоение средств, выделенных на закупку боеприпасов для ВСУ

Украина заплатила 35 млн евро за 100 тысяч мин, но получила лишь 3 тысячи (Фото: REUTERS/Stringer)

В Чехии расследуют возможное присвоение средств, выделенных Украиной на закупку 100 тысяч минометных боеприпасов для армии. Значительная часть денег, по данным следствия, исчезла через сеть посредников и компаний, финансовый центр которых находился в Праге.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) уже около двух лет расследует возможные махинации, связанные с поставками боеприпасов украинской армии. Хотя в эту схему, вероятно, были вовлечены преимущественно иностранные компании, значительная часть финансовых операций осуществлялась в Праге.

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Расследование связано с гражданином Украины Алексеем Хорошаевым, который в настоящее время находится под стражей в Чехии и оспаривает запрос Украины о его экстрадиции. Чешские правоохранители пока не раскрывают его конкретную роль в этом деле.

До полномасштабного вторгнения РФ Хорошаев занимал высокую должность в украинской государственной компании, специализировавшейся на международной торговле оружием. После начала войны он выехал в Чехию и начал самостоятельно организовывать закупки военного снаряжения для Украины, используя свой предыдущий опыт и деловые связи.

Одной из таких закупок стал заказ Министерства обороны Украины на 100 тысяч минометных боеприпасов. Осенью 2022 года он был передан словацкой компании Sevotech, однако поставка так и не была осуществлена в полном объеме.

По данным издания, заказ оказался слишком масштабным для Sevotech — небольшой компании, имевшей лицензию на торговлю военной техникой. Хорошаев планировал приобрести почти половину ее акций. Владелец компании Ян Годермарский утверждал, что украинец контролировал весь процесс заключения сделки.

Стоимость контракта составила 855 млн чешских крон (около 35 млн евро). В конце 2022 года Министерство обороны Украины перечислило всю сумму в качестве аванса украинской компании «Львовский арсенал», однако заказанные боеприпасы не получило.

По версии украинских правоохранителей, впоследствии значительная часть средств исчезла через разветвленную сеть посредников, комиссионных выплат и подставных компаний. Деньги проходили через Sevotech, а затем поступали в Чехию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Словению и Болгарию.

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В результате Украина получила лишь 3 тысячи из 100 тысяч заказанных боеприпасов.

В Украине в рамках этого дела уже судят пятерых обвиняемых, среди которых двое должностных лиц Министерства обороны и представители «Львовского арсенала». Судебный процесс начался около года назад. В случае признания виновными в организации преступной группы им грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

В то же время Хорошаев пока не является обвиняемым в этом судебном процессе. Он был задержан в Чехии в сентябре 2024 года по запросу Украины. Украинская сторона подозревает его в хищении средств и организации зарубежной части сделки.

В настоящее время Хорошаев пытается добиться отмены экстрадиции в Украину и подал заявление на получение убежища в Чехии.