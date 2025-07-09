СМИ получили список чешских компаний, которые могут экспортировать подсанкционные товары в РФ, против них начали расследование

В Чехии начали расследование против восьми компаний, которые могут поставлять России подсанкционные товары (Фото: Adam Górka / Pixabay)

Некоторые чешские компании продолжают экспортировать товары в Россию вопреки санкциям ЕС. Сейчас в отношении них ведется расследование. Об этом пишет Euractiv в среду, 9 июля, со ссылкой на чешское издание Denik N .

Согласно списку из Офиса президента Украины, который получил Denik N, насчитывается восемь таких компаний. Чешские власти начали проверку их деятельности две недели назад.

В таможенных документах, с которыми также ознакомилось издание, говорится, что товары этих компаний, в частности подсанкционные металлорежущие станки, в 2023 году попали в РФ.

Как сказано в материале, одна из компаний осуществляла экспорт через Сербию. Товары поставлялись через две сербские фирмы — FAF Invest и Vamars, — которые начали работать после начала полномасштабного вторжения. Издание сообщает, что компании не имеют предыдущего опыта работы в машиностроительном секторе и скорее выполняют функцию логистического посредника.

В списке упоминается компания Pilous, чьи машины, несмотря на санкции, продолжают появляться по адресу бывшей российской дочерней компании в Санкт-Петербурге. Компания в свою очередь утверждает, что потеряла контроль над дочерней компанией после вторжения РФ в Украину, сказано в материале.

Сотрудник аналитической компании Datlab Иржи Скухровец подтвердил Deník N, что чешские товары продолжают появляться в российских импортных документах, которые проходят через третьи страны.

3 июля издание iRozhlas писало, что Служба информации по вопросам безопасности (BIS) Чехии проверит компании, которые, по словам президента Украины Владимира Зеленского, экспортируют в Россию станки для производства оружия.

Ранее Зеленский заявлял журналистам, что некоторые компании, в частности восемь чешских и 13 немецких фирм, все еще поставляют России оборудование для производства оружия.