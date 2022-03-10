С соответствующим наказанием. Чехия собирается приравнять Z-символ российских оккупантов к нацистской свастике 10 марта, 01:14 Цей матеріал також доступний українською Символ Z — новая свастика (Фото:REUTERS/Staff)

В Чехии могут запретить использование символа Z, приравняв его к нацистской свастике.

Об этом сообщает местное издание Seznam Zprávy.

Символ Z стал все активнее появляться на чешских улицах и соцсетях. Он используется в российской пропаганде для поддержки войны в Украине.

Поэтому чехи уже размышляют над тем, чтобы приравнять использование Z-символа к нацистской свастике. Таким образом, его использование в Чешской Республике может преследоваться по закону.

Возможные санкции подтвердили в полиции и в Министерстве внутренних дел страны. Однако там отмечают, что каждый частный случай будет рассматриваться индивидуально.

«В нашей правовой системе нет списка запрещенных символов, всегда важен контекст. Органы, ведущие уголовные дела, преследуют не сами символы или буквы, а конкретные действия и намерения», — рассказывает представитель чешского МВД Гана Мала. Использование символа Z может означать одобрение войны, являющееся преступлением против мира, отмечают в министерстве.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.