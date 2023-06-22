«Не является преступлением». Суд Чехии оправдал учительницу, которая отрицала войну России против Украины 22 июня, 15:36 Мартина Беднаржова (Фото:Новинки)

В четверг, 22 июня, районный суд Праги оправдал бывшую учительницу Мартину Беднаржову, которуюобвиняли в отрицании войны России против Украины во время преподавания в начальной школе, сообщает Novinky.

Согласно приговору суда, указанный поступок «не является преступлением», потому что женщина просто «потерпела неудачу как учительница», за что увольнение с должности является «достаточной мерой наказания».

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Однако прокурор придерживался противоположного мнения, по его словам, увольнение с работы в данном случае не является достаточным наказанием, поэтому была объявлена апелляция. Дело направлено на рассмотрение в высшую инстанцию в Городской суд Праги.

Сообщается, что обвинительное заключение инкриминировало женщине преступление отрицания геноцида, за которое ей грозило от шести месяцев до трех лет лишения свободы.

Прокуратура, опираясь на расследование, обвинила женщину в попытке оправдать военные преступления, совершенные россиянами в Украине и предложила приговорить Беднаржову к восьми месяцам условного срока и запретить преподавать в течение пяти лет.

Инцидент произошел 5 апреля 2022 года, когда во время обучения восьмого класса начальной школы учительница, комментируя кадры горящего Киева, заявила, что там «нет конфликта», ссылаясь на «предвзятость СМИ». Один из учеников записал ее слова.

Сама же подозреваемая в заключительной речи заявила, что считает «абсурдным» ее осуждение, подчеркнув, будто она полагалась «на исторические факты».

«Меня здесь преследуют за урок чешского языка, и, как отметила прокуратура, за мнение. Абсолютный абсурд быть наказанным за мнение в демократической системе. В моем случае речь шла не о мнении, я полагалась на исторические факты», — сказала Беднаржова.

После слушания Беднаржова отказалась давать комментарии суду, а лишь сказала присутствующим журналистам и общественности поздравить ее.