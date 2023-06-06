В Чехии начнут модернизацию украинских танков Т-64

6 июня, 16:18
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Украинский танк Т-64 во время парада ко Дню Независимости в Киеве, 24 августа 2008 года (Фото:Wikimedia / Виталий)

Украинский танк Т-64 во время парада ко Дню Независимости в Киеве, 24 августа 2008 года (Фото:Wikimedia / Виталий)

В Чехии скоро начнут ремонт украинских танков Т-64. Из соображений безопасности точное количество техники, которая пройдет капитальный ремонт в ближайшие месяцы, не сообщается, однако после ремонта танки отправятся на поле боя.

Об этом сообщает Министерство обороны Чехии.

Ремонт будет проходить в городе Новый Йичин. Контракт на ремонт и модернизацию танков Т-64 заключили на основании меморандума между VOP CZ, полностью принадлежащим Минобороны Чехии, и украинским Укроборонпромом.

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Директор VOP CZ Марек Шпок рассказал, что эти танки десятилетиями стояли на хранении, поэтому, чтобы восстановить боеспособность машин, придется их полностью разобрать и заменить некоторые запчасти.

«В целом модернизация будет проходить под техническим контролем специалистов украинской стороны при ее непосредственном участии. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, лучшей связью и т. д.» — пояснил Шпок.

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Он добавил, что в последние недели сотрудники его компании посетили предприятия Укроборонпрома в Украине для налаживания взаимного сотрудничества.

Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что Чехия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором.

«Мы предоставляем ненужную военную технику, учим украинских военных, а теперь помогаем с ремонтом украинской техники. Мы предлагаем свои знания и навыки для обучения и ремонта, а также получаем неоценимый боевой опыт от украинцев», — сказала она.

Генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев отметил, что сотрудничество в оборонной отрасли между Украиной и Чехией включает производство военной техники и боеприпасов разного калибра, развитие сервисных узлов по обслуживанию и ремонту зенитного оружия, а также создание совместного научно-исследовательского центра.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Российская агрессия Военная помощь Т-64 Война России против Украины

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