В Чехии мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК Вагнера, вынесли приговор 5 апреля, 23:55 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

В Чехии был осужден мужчина, носивший букву Z и логотип ЧВК Вагнера во время антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади.

Об этом сообщает ČTK.

Пражский районный суд признал мужчину виновным в преступлении одобрения геноцида и приговорил к шести месяцам лишения свободы условно с отсрочкой исполнения приговора на два года.

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Кроме того, ему запретили находиться в Праге в течение года и обязали уплатить штраф в размере 12 000 крон (550 долларов).

Согласно фотографиям демонстрации 11 марта, мужчина имел на рюкзаке букву Z, которая используется российской армией во время войны в Украине, а на рукаве — логотип российской ЧВК «Вагнер».

В связи с акцией, по последней информации, полиция возбудила семь уголовных производств — два по фактам выступлений на митинге, еще два по подозрению в нападении на должностное лицо и три нападения на автомобиль с проезжавшими мимо украинскими номерами.