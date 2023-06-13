В Чехии мужчина хотел сорвать флаг Украины с музея. Он получил условный срок

13 июня, 23:55
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Флаг Чехии (Фото:Jakub / Pixabay)

Флаг Чехии (Фото:Jakub / Pixabay)

В Чехии мужчина по имени Ярослав Попелко принимал участие в антиправительственном протесте, где призвал снять украинский флаг с Национального музея.

Об этом пишут České noviny.

За это его приговорили к четырем месяцам условного срока с полуторагодовалым испытательным периодом. Также Золку запретили находиться в Праге в течение 18 месяцев. Однако решение не является окончательным.

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Судья Ева Швиглерова заявила, что Попелко подстрекал толпу на протесте «Чехия против бедности», а после него ворваться в музей для совершения преступления.

В то же время, мужчина говорит, что не чувствует себя виноватым, поскольку считает неуместным флаг Украины — иностранного государства — на Национальном музее. Мол, этот символ «многим надоедает». Попытку сорвать украинское знамя он также объяснил своим убеждением, что Украина ответственна за вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Чехия Флаг Украины Российская пропаганда Война России против Украины

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