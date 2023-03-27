Взрывы на складах. В Чехии могут предъявить обвинение бывшему советскому военному 27 марта, 18:30 Николай Шапошников (Фото:CT24)

В Чехии прокуратура по делу о взрыве на складе по боеприпасам в селе Врбетицы в 2014 году может предъявить обвинения в шпионаже Николаю Шапошникову, бывшему советскому военнослужащему, в 90-е годы получившему чешское гражданство.

Как пишет газета Lidové noviny, именно его предполагаемая роль в организации взрыва находится в центре внимания следствия.

Шапошников, живущий сейчас в Греции, работал консультантом компании Imex Group. Именно на составе компании произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и был нанесен большой ущерб.

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Lidové noviny со ссылкой на источники утверждает, что Шапошников незадолго до взрыва передавал информацию о боеприпасах, хранившихся в селе Врбетицы, генерал-майоре Андрее Аверьянове — начальнике агентов российской военной разведки ГРУ Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, которые, получив информацию, под чужими именами прибыли в Чехию и, как считает чешское следствие, взорвали состав.

Также Шапошников присылал владельцу состава электронное письмо с указанием дней, когда агенты ГРУ, выдававшие себя за оружейных инспекторов из Таджикистана и Молдовы, прибудут в Врбетику.

4 октября 2014 года, как сообщает издание, Аверьянов в Португалии встретился с Шапошниковым, после чего вернулся в Москву. 7 октября были куплены билеты для Чепиги и Мишкина, прибывшие в Прагу 11 октября. 16 октября произошел взрыв в селе Врбетицы, в тот же день оба агента и Аверьянов, на тот момент находившийся в Вене, вылетели в Москву.

Как отмечает Lidové noviny, Чепизи и Мишкину в Чехии по-прежнему формально не выдвинули обвинения, поскольку у следствия нет подтверждения того, что они были во Врбетицах.

Дочь Шапошникова подтверждала, что он вместе с членами семьи встречался с Аверьяновым в Португалии. Она описывала это как обычную встречу знакомых-туристов. Сам Шапошников, дававший показания по делу, заявил, что не знал подлинной идентичности двух «инспекторов». Следствие считает, что он скрыл правду.

Чешские власти заявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля 2021 года. Вероятно, целью взрывов были боеприпасы, предназначавшиеся для поставок за границу.