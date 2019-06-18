В Чехии инициируют голосование за вотум недоверия правительству Бабиша Вчера, 22:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Piroschka van de Wouw Андрей Бабиш REUTERS/Piroschka van de Wouw

В Чехии оппозиционные партии инициируют голосование за вотум недоверия правительству премьер-министра Андрея Бабиша из-за предполагаемого конфликта интересов.

Об этом сообщает Reuters.

Пять оппозиционных партий собираются представить свой запрос в пятницу, 21 июня на специальную сессию парламента.

Председатель Христианских демократов Марек Выборны отметил, что «это правительство вместе с этим премьер-министром портит репутацию Чехии как внутри страны, так и за рубежом».

Европейская комиссия определила, что Бабиш находится в конфликте интересов из-за того, что его бизнес-империя размещена в целевых фондах, и в результате страна может потерять часть финансирования ЕС.

При поддержке Коммунистической партии правительство меньшинства Бабиша контролирует 108 голосов в нижней палате парламента, состоящей из 200 депутатов. Для принятия предложения о недоверии, оппозиции необходим 101 голос.

Напомним, что 4 июня в Праге на Вацлавской площади началась демонстрация с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также за обеспечение независимости судебной власти.