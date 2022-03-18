В Праге хотят отдать часть здания посольства РФ на нужды украинских беженцев 18 марта, 07:21 Цей матеріал також доступний українською Чехия готовится к различным сценариям из-за событий в Украине (Фото:Jan Baborak)

В связи с тем, что некоторая часть зданий российского посольства в столице Чехии свободна, мэрия района хочет поселить в этих помещениях несколько сотен беженцев из Украины.



Об этом пишет местное издание CT24.



Мэрия Праги-6 направила письмо в российское посольство, чтобы получить разрешить использовать часть пустых построек.

Речь идет о бывших российских школах и нескольких соседних административных зданиях.

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«Я написал письмо послу России и призвал его сделать школу доступной для украинских детей», — рассказал мэр Праги-6 Ондржей Коларж.

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Ответа от российского посольства на этот счет пока не последовало.

Также администрация городского округа планирует призвать Министерство иностранных дел Чехии повлиять на российское посольство, чтобы получить разрешение на использование помещений российского посольства для украинских беженцев.

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