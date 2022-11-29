В Чехии 49 человек обвиняют в поддержке вторжения России в Украину 29 ноября, 13:47 Флаг Чехии (Фото:adam_gorka / pixabay)

Чешская полиция предъявила обвинение 49 лицам в публичном одобрении и поддержке российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Радио Прага.

Отмечается, что таких случаев в настоящее время в стране насчитывается 86.

По словам пресс-секретаря президиума полиции Ондржея Моравчика, полицейская статистика свидетельствует, что количество подобных случаев продолжает увеличиваться.

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В октябре полиция зафиксировала 83 случая одобрения российского вторжения и сообщила об обвинении 44 лицам. А с начала вторжения России общее количество жалоб, связанных с Украиной, превысило тысячу. Некоторые из них не отвечают требованиям, предусмотренным законом, и не влекут за собой судимость.

В январе 2022 года городской суд в Праге заочно приговорил к 21 году лишения свободы бывшего военнослужащего Мартина Сукупа, воевавшего на Донбассе на стороне прокремлевской террористической организации «ДНР».