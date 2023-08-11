В Чехии 18-летнего украинца обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Власти предостерегают от нетерпимости 11 августа, 23:13 Посольство Украины в Чехии осудило насильственный акт в Пльзене (Фото:Jakub / Pixabay)

Суд в чешском городе Пльзень отправил под стражу 18-летнего парня, которого полиция обвинила в изнасиловании и попытке убийства девушки. Мэр города Роман Заржицкий заявил, что напавший является украинцем, но не беженцем.

Об этом сообщает чешский ресурс Ceske Noviny.

По данным полиции, подозреваемый в ночь на вторник, 8 августа, выманил девушку на прогулку в лес. По неофициальной информации, пострадавшей 15 лет. Девушка была знакома с мужчиной определенное время, поэтому согласилась, утверждает следствие.

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«Он связал девушке руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал, а затем нанес ей дальнейшие порезы и угрожал убить. Потом завернул девушку в пакеты, сбросил ее со склона в лес и покинул место происшествия», — сообщила полиция.

Полиция сообщает, что девушка имитировала смерть, что якобы спасло ей жизнь. После того, как мужчина ушел, она сбежала с места происшествия и вызвала скорую медицинскую помощь, добавили правоохранители.

Cпикер полиции Павел Бурешов сообщил, что обвиняемый является иностранцем, длительно проживающим в Чехии. Мэр города Пльзень Роман Заржицкий от пророссийской партии Ano сказал, что обвиняемый является украинцем, но не беженцем. Мэр и министр внутренних дел Вит Ракушан предостерегли от насилия, распространения ненависти против украинцев и обобщений.

Посольство Украины в Чехии осудило насильственный акт в Пльзене и выразило искренние соболезнования пострадавшей.

«Виновник должен быть наказан за свой поступок в соответствии с действующими правовыми нормами Чешской Республики», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В соцсетях призывают к суровому наказанию, пишут ненавистные комментарии и даже говорят о созыве демонстраций против украинцев, пишут чешские СМИ.

По данным издания, на выходные в Пльзене не объявлены протесты. Сотрудники полиции прорабатывают информацию о возможной демонстрации или общественном протесте и проверяют ее.

«Полиция готова обеспечивать общественный порядок, безопасность и бесперебойность дорожного движения и, в случае необходимости, выявлять и раскрывать возможные противоправные действия», — отметила пресс-секретарь полиции.