Били ногами и дубинками. В Чечне люди в масках напали и жестоко избили журналистку и адвоката 4 июля, 12:14 Елена Милашина (Фото:https://t.me/babinetssergey)

Во вторник, 4 июля, в Чечне напали и жестоко избили журналистку Новой газеты Елену Милашину и адвоката Александра Немова, у журналистки закрытая черепно-мозговая травма и сломаны пальцы рук, у адвоката — ножевое ранение.

Об этом сообщает Медуза.

Автомобиль, в котором находились Милашина и Немов, по дороге из аэропорта в Грозный перехватили люди в масках.

Журналистку и адвоката били дубинками и ногами, в том числе по лицу. У них отобрали телефоны и потребовали их разблокировать; их технику и документы уничтожили.

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Милашина и Немов госпитализированы. У журналистки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сломаны пальцы на руках.

В группе Мемориал сообщили, что у журналистки ушибы по всему телу, голова обрита наголо и вся в зеленке. Транспортировать в таком состоянии без спецтранспорта ее нельзя.

Журналистка Новой газеты и адвокат прилетели в Грозный на вынесение приговора Зареме Мусаевой.

Мусаева — мать бывшего юриста Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева и одного из предполагаемых основателей оппозиционного чеченского движения Адат Ибрагима Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню. На нее завели дело о насилии в отношении полицейского.

Марионетка Путина в Чечне Рамзан Кадыров утверждал, что во время перевозки из Нижнего Новгорода Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». Мусаеву приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима.