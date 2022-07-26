Маразм крепчал. В Чечне на форму силовиков добавили надпись На Киев — видео 26 июля, 19:10 Силовики в Чечне (Фото:Кавказ Реалии)

Силовики в Чечне сменили шевроны — теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи На Киев.

Об этом сообщает Кавказ Реалии со ссылкой на источника в правоохранительных органах республики.

По данным собеседника издания, изменения произошли в начале прошлой недели.

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«С 18 июля в городе замечают — практически все силовики носят эту надпись на спине», — сообщил источник.

На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах силовиков из полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. По сведениям собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.

Ранее также сообщалось, что режим Рамзана Кадырова пытается набрать новую порцию пушечного мяса для войны в Украине, планируя отправить туда неработающих жителей Чечни.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, на данній момент есть незначительные угрозы того, что Россия снова попробует отправить свои войска на Киев.

14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что резкий перенос военных действий под Киев невозможен.

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