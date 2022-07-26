Маразм крепчал. В Чечне на форму силовиков добавили надпись На Киев — видео

26 июля, 19:10
Силовики в Чечне (Фото:Кавказ Реалии)

Силовики в Чечне (Фото:Кавказ Реалии)

Силовики в Чечне сменили шевроны — теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи На Киев.

Об этом сообщает Кавказ Реалии со ссылкой на источника в правоохранительных органах республики.

По данным собеседника издания, изменения произошли в начале прошлой недели.

Видео дня

«С 18 июля в городе замечают — практически все силовики носят эту надпись на спине», — сообщил источник.

На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах силовиков из полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. По сведениям собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.

Ранее также сообщалось, что режим Рамзана Кадырова пытается набрать новую порцию пушечного мяса для войны в Украине, планируя отправить туда неработающих жителей Чечни.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, на данній момент есть незначительные угрозы того, что Россия снова попробует отправить свои войска на Киев.

https://www.youtube.com/watch?v=i2TxEvpURFk

14 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что резкий перенос военных действий под Киев невозможен.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Чечня Война России против Украины

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