Во время пятничной проповеди. В Чечне имамы вербуют прихожан воевать против Украины — РосСМИ

15 июля, 20:22
Рамзан Кадиров (Фото:kremlin.ru)

Рамзан Кадиров (Фото:kremlin.ru)

В Чечне имамы во время пятничной проповеди вербуют прихожан для участия в войне России против Украины. Об этом пишет Insider, со ссылкой на чеченское общественно-политическое движение 1ADAT.

По данным движения, записаться в чеченские батальоны Ахмат может любой мужчина в возрасте 18−40 лет, а наемникам предлагают зарплату 50−60 тысяч рублей.

Основатель 1ADAT Ибрагим Янгулбаев добавил, что имамы во время вербовки говорят прихожанам, что в Украину их не повезут.

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«Такую установку дал муфтият имамам в четырех мечетях в разных районах Чечни. Во время пятничных молитв всегда объявляется какая-то политическая повестка. И имамы говорят об этом в мечетях, на своих страницах и в своих Telegram-каналах. Таким обманным способом Кадыров завлекает добровольцев для участия в войне против Украины. И идут туда только кадыровцы и мелкие лизоблюды», — сказал Янгулбаев.

Ранее Insider сообщал, что жителей Чечни насильно отправляютна войну против Украины под видом «добровольцев», угрожая сфабрикованным уголовным делом, пытками или похищениями близких.

https://www.youtube.com/embed/qWnRG5WDy1Q
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Чечня Вербовка

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