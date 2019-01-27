В церкви на Филиппинах прогремели два взрыва: более 20 жертв Сегодня, 09:22 270 Цей матеріал також доступний українською EPA Первый взрыв прогремел внутри собора, второй - на парковке перед церковью EPA

На юге Филиппин во время службы в католическом соборе в городе Джоло прогремели два взрыва.

По данным полиции, в результате взрывов погибли более 20 человек, сообщает DW.

Первый взрыв прогремел внутри собора, второй – на парковке перед церковью после прибытия на место служб безопасности.

Напомним, 22 января в сирийском городе Латакия взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб водитель, еще четыре человека получили ранения.