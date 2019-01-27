Зоя Казанжи
Говорить, молчать, говорить снова
Питер Сантенелло
Украинская бюрократия? Нет, не слышал
Павло Шеремета
Три кита прорыва
Иван Яковина
Враг государства

В церкви на Филиппинах прогремели два взрыва: более 20 жертв

Сегодня, 09:22
270
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Первый взрыв прогремел внутри собора, второй - на парковке перед церковью

На юге Филиппин во время службы в католическом соборе в городе Джоло прогремели два взрыва.

По данным полиции, в результате взрывов погибли более 20 человек, сообщает DW.

Первый взрыв прогремел внутри собора, второй – на парковке перед церковью после прибытия на место служб безопасности.

Напомним, 22 января в сирийском городе Латакия взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб водитель, еще четыре человека получили ранения.

Теги:   Церковь Филиппины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 20:48

article_img
Темная сторона Кремля. Хакеры собрали 175 Гб данных о войне на Донбассе и связях российской власти с РПЦ
Компании/Рынки

Сегодня, 09:29

article_img
Куры полетели. Украина вошла в тройку главных поставщиков курятины в ЕС
События

Вчера, 17:08

article_img
Дело о гибели актрисы Дизель Шоу Марины Поплавской передадут в ГПУ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться