В центре Парижа 7 октября вспыхнул грузовой автомобиль неподалеку от резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню , который ранее подал в отставку. Там также прогремел взрыв.

Об этом сообщает Le Parisien.

Взрыв произошел во время запланированной встречи премьера Лекорню с коллегами из центрального блока.

По данным полиции, внутри находились баллоны с газом, однако в результате взрыва загорания баллонов не произошло. По информации пожарной службы, причиной звука взрыва стали небольшие аэрозольные баллончики.

Фургон, который загорелся, принадлежит компании Cielis, ответственной за общественное освещение в Париже. По словам пожарного, оборудование компании, которое использовалось для обнаружения коротких замыканий, загорелось и пламя распространилось по всему грузовику.

Также сообщается, что пострадавших нет. Пожар уже ликвидировали.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Лекорню ушел в отставку менее чем через 24 часа после того, как Макрон объявил состав правительства, в котором остались большинство высокопоставленных членов предыдущего кабинета. Это вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые стремились к переменам.

Французская политика становится все более нестабильной из-за отсутствия какой-либо партии, которая имела бы парламентское большинство.

8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который поддержали 194 депутата из 364. Правительство под руководством Байру предлагало сократить расходы на около 44 миллиарда евро для уменьшения государственного долга. План строгой экономии вызвал волну протестов со стороны профсоюзов и оппозиции.

9 сентября президент Эммануэль Макрон назначил Себастьяна Лекорню новым премьер-министром. До этого он занимал должность министра обороны.