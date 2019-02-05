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В центре Парижа произошел пожар в жилом доме: восемь погибших, десятки пострадавших

Сегодня, 09:24
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B.Moser/BSPP

Огонь охватил последние этажи дома

В ночь на 5 февраля в центре Парижа в 16-м округе произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме.

Как сообщает AFP, в результате инцидента погибли восемь человек.

По данным The Guardian, травмы получили 27 человек, в том числе трое спасателей.

Огонь охватил последние этажи здания.

Многие жители эвакуировались на крыши соседних домов, им помогали спускаться пожарные.

На месте работали около 200 спасателей.

Причина пожара пока не называется, однако по факту инцидента уже задержали одного человека.

Теги:   Пожар Париж

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