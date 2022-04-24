В центре Москвы задержали мужчину с плакатом «Христос за мир»

24 апреля, 17:32
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Мужчину доставили в отделение полиции (Фото:ОВД-Инфо via Twitter)

Мужчину доставили в отделение полиции (Фото:ОВД-Инфо via Twitter)

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На Красной площади в Москве задержали пикетчика с плакатом «Христос за мир».

Об этом сообщает российский правозащитный медиапроект ОВД-Инфо в Twitter.

«На Красной площади задержали Андрея Крюкова, проводившего одиночный пикет с плакатом „Христос за мир“. Задержанный был доставлен в отделение полиции Китай-город», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/OvdInfo/status/1518181021316956160
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Москва Задержание

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