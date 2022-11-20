В центре Москвы вспыхнул масштабный пожар, пятеро погибших
Пожару присвоили третью степень сложности из пяти (Фото:Baza via Telegram)
В Москве возник сильный пожар в районе трех вокзалов, где расположены складские помещения.
Об этом сообщают росСМИ.
В МЧС РФ заявили, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном складском здании возле Комсомольской площади. Отмечается, что в этом здании размещаются магазин мебели и светильников, а также магазин цветов.
По данным российского МЧС, площадь возгорания составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара в здании рухнули перекрытия между первым и вторым этажами.
Пожару присвоили третью степень сложности из пяти.
Из здания были эвакуированы семь человек.
Обновлено в 22:30: количество жертв в результате пожара возросло до пяти, сообщили РиаНовости со ссылкой на экстренные службы.