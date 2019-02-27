В центре Курска произошло ДТП с участием четырех автомобилей и двух БТР - видео
Сегодня, 16:33
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Во вторник, 27
февраля, в центре российского Курска произошло масштабное ДТП с участием четырех
автомобилей и двух бронетранспортеров.
Как сообщает
Интерфакс, инцидент произошел на улице
Добролюбова.
В военном
командовании заявили, что причиной аварии стало вклинивание гражданского транспорта
в организованную колонну бронетехники.
Из-за этого четыре автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерами.
В результате аварии никто не пострадал.