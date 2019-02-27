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В центре Курска произошло ДТП с участием четырех автомобилей и двух БТР - видео

Сегодня, 16:33
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360tv

Военные заявили, что автомобили вклинились в организованную колонну

Во вторник, 27 февраля, в центре российского Курска произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей и двух бронетранспортеров.

Как сообщает Интерфакс, инцидент произошел на  улице Добролюбова.

В военном командовании заявили, что причиной аварии стало вклинивание гражданского транспорта в организованную колонну бронетехники.

Из-за этого четыре автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерами.

В результате аварии никто не пострадал.

Теги:   Видео ДТП Россия БТР

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