В центре Курска произошло ДТП с участием четырех автомобилей и двух БТР - видео Сегодня, 16:33 890 Цей матеріал також доступний українською 360tv Военные заявили, что автомобили вклинились в организованную колонну 360tv

Во вторник, 27 февраля, в центре российского Курска произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей и двух бронетранспортеров.

Как сообщает Интерфакс, инцидент произошел на улице Добролюбова.

В военном командовании заявили, что причиной аварии стало вклинивание гражданского транспорта в организованную колонну бронетехники.

Из-за этого четыре автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерами.

В результате аварии никто не пострадал.