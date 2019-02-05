В ЦАР подписали мирное соглашение с повстанцами
Во вторник, 5 февраля, правительство
Центральноафриканской Республики подписало мирное соглашение с 14 вооруженными
группировками.
Как сообщает Reuters, подписание соглашения
состоялось после двух недель переговоров в столице Судана Хартуме.
О достижении мирного соглашения было объявлено 2 февраля комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности, но
условия не были обнародованы.
Правительство ЦАР и повстанцы выразили
оптимизм по поводу сделки. Однако она все же не гарантирует устойчивый мир, поскольку
подобные соглашения в 2014, 2015 и 2017 годах были нарушены.
Вооруженный конфликт охватил ЦАР в 2013 году.
За это время погибли тысячи людей и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои
дома.
Миротворческая миссия ООН численностью 12 тысяч
человек, развернутая с 2014 года, изо всех сил пыталась обеспечить мир в
сельской местности, где правительство практически не контролирует ситуацию.
Только в 2017 году повстанцы убили больше дюжины миротворцев.