В ЦАР подписали мирное соглашение с повстанцами Сегодня, 15:44 110 Цей матеріал також доступний українською EPA В ЦАР заявили о перемирии с повстанцами EPA

Во вторник, 5 февраля, правительство Центральноафриканской Республики подписало мирное соглашение с 14 вооруженными группировками.

Как сообщает Reuters, подписание соглашения состоялось после двух недель переговоров в столице Судана Хартуме.

О достижении мирного соглашения было объявлено 2 февраля комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности, но условия не были обнародованы.

Правительство ЦАР и повстанцы выразили оптимизм по поводу сделки. Однако она все же не гарантирует устойчивый мир, поскольку подобные соглашения в 2014, 2015 и 2017 годах были нарушены.

Вооруженный конфликт охватил ЦАР в 2013 году. За это время погибли тысячи людей и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Миротворческая миссия ООН численностью 12 тысяч человек, развернутая с 2014 года, изо всех сил пыталась обеспечить мир в сельской местности, где правительство практически не контролирует ситуацию. Только в 2017 году повстанцы убили больше дюжины миротворцев.