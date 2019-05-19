В бывший СССР. Норвежский посол рассказал НВ о самом необычном путешествии в жизни 19 мая, 19:37 1718 Цей матеріал також доступний українською Ole T. Horpestad via Facebook Уле Терье Хорпестад — седьмой посол Норвегии в Украине Ole T. Horpestad via Facebook

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад в интервью журналу НВ рассказал о самом запоминающемся путешествии в своей жизни.

Отвечая на один из блиц-вопросов журналиста Н В Ольги Духнич, он вспомнил поездку в Среднюю Азию в конце 90-х.

«Мы с коллегами путешествовали по Средней Азии, это было в 1998 году, и все путешествие заняло две недели. Мы навестили все пять постсоветских стран Средней Азии. Это был для меня очень необычный и интересный культурный опыт», — поделился посол.

Он также рассказал, что любит отдыхать в горах и назвал покупку квартиры на горном норвежском курорте своим самым дорогим приобретением за последние 5−10 лет.

«Там можно кататься на лыжах зимой и гулять в горах летом», — отметил Хорпестад.

Он также дал совет украинцам о том, каким образом лучше всего спланировать свое путешествие в Норвегию.

«Когда вы соберетесь в мою страну, лучше всего будет взять напрокат машину и ехать в самые отдаленные деревеньки, расположенные у фьордов, чтобы разговаривать там с местными жителями и учиться смотреть на Норвегию их глазами», — рекомендовал Хорпестад.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 17 от 16 мая 2019 года.