РФ в огне: в Бурятии загорелась электростанция, а под Москвой завод — видео

23 июня, 14:38
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Причины возгораний в обоих случаях пока не известны (Фото:Коллаж НВ)

Причины возгораний в обоих случаях пока не известны (Фото:Коллаж НВ)

В четверг, 23 июня, на территории РФ вспыхнули сразу два масштабных пожара.

В Бурятии загорелась Гусиноозерская ГРЭС, из-за чего большинство районов столицы республики Улан-Удэ и ряд населенных пунктов Забайкальского края остались без электричества.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=IkWXWwEWBRU

Кроме того, в городе Электругли в Подмосковье вспыхнул завод по производству лакокрасочной продукции.

Причины пожаров в обоих случаях не уточняются. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Накануне в Ростовской области РФ произошел взрыв на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Его причиной стал спикировавший на НПЗ беспилотник.

https://www.youtube.com/watch?v=8RII4Sya6MY&t=21s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Москва Электростанция Бурятия Завод Пожар

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