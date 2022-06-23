РФ в огне: в Бурятии загорелась электростанция, а под Москвой завод — видео
Причины возгораний в обоих случаях пока не известны (Фото:Коллаж НВ)
В четверг, 23 июня, на территории РФ вспыхнули сразу два масштабных пожара.
В Бурятии загорелась Гусиноозерская ГРЭС, из-за чего большинство районов столицы республики Улан-Удэ и ряд населенных пунктов Забайкальского края остались без электричества.
Кроме того, в городе Электругли в Подмосковье вспыхнул завод по производству лакокрасочной продукции.
Причины пожаров в обоих случаях не уточняются. Информации о погибших или пострадавших не поступало.
Накануне в Ростовской области РФ произошел взрыв на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. Его причиной стал спикировавший на НПЗ беспилотник.
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