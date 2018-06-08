В Буэнос-Айресе нашли мертвой младшую сестру королевы Нидерландов

Инес Соррегьете было 33 года

Младшую сестру королевы Нидерландов Инес Соррегьету обнаружили мертвой в ее собственной квартире в Буэнос-Айресе в районе Альмагро, сообщает аргентинское издание La Nación.

Отмечается, что информацию о смерти Соррегьеты изданию подтвердили в пресс-службе правительства Нидерландов.

"Я подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась ночью в среду. Предположительно, речь идет о самоубийстве", – цитирует издание представителя пресс-службы.

Расследованием обстоятельств произошедшего занимается аргентинская полиция. Правоохранители пока не комментируют инцидент.

В связи со случившимся королева Максима отменила все публичные мероприятия 7 и 8 июня.

По данным голландской De Telegraaf, члены королевской семьи направятся с неофициальным визитом в Аргентину, где состоятся похороны Инес.

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