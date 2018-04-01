В Будапеште в аэропорту столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

В воскресенье вечером, 1 апреля, в Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа (Венгрия) в результате столкновения двух пассажирских автобусов телесные повреждения различной степени тяжести получили десять человек, передает местное издание Maszol.

Как отмечается, двое пассажиров получили серьезные ранения, они находятся в больнице, остальные восемь получили легкие травмы и от госпитализации отказались.

Фото: zoom.hu

Фото: origo.hu

По данным издания восьмеро из пострадавших - граждане Румынии.

"Посольство Румынии в Будапеште и консульские работники находятся в постоянном контакте с венгерскими властями для получения дополнительной информации, и готово предоставить консульскую помощь, если это необходимо", - говорится в сообщении.

Известно также, что все пострадавшие прилетели в Будапешт рейсом WizzAir из Бухареста, а ДТП произошло сразу после того, как пассажиры вышли из самолета и сели в автобус, который двигался в сторону здания аэропорта.

Других подробностей ДТП, и по чьей вине произошла авария, пока не сообщается. Полиция ведет расследование.

Напомним, под Кременчугом произошла авария с участием рейсового автобуса: один погибший, шестеро пострадавших.