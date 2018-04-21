В Будапеште тысячи венгров вышли на митинг против пропаганды СМИ

В субботу, 21 апреля, в Будапеште десятки тысяч человек приняли участие в протесте против контролируемых правительством Венгрии СМИ, сообщает Reuters.

Организаторы протеста заявляют, что государственные медиа превратились в пропагандистскую машину, благодаря которой правая партия Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном победила на выборах.

Протестующие призвали изменить избирательное законодательство и расследовать случаи коррупции. Они также несли баннеры против закрытия основанного Джорджем Соросом Центрально-европейского университета.

Попытки правительства Орбана закрыть Центрально-европейский университет и антимиграционная политика привели к конфликту с ЕС.

Это уже вторая массовая акция протеста венгров со дня выборов в парламент 8 апреля. 14 апреля тысячи человек вышли на протест в Будапеште против результатов выборов.