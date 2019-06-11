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В Будапеште подняли затонувший прогулочный катер, найдены четыре тела

Сегодня, 13:56
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В Будапеште подняли затонувший прогулочный катер, найдены четыре тела - фото

Marko Djurica/Reuters

Катер затонул почти две недели назад

Утром во вторник, 11 июня, в столице Венгрии Будапеште началась операция по подъему прогулочного катера Русалка, который затонул на Дунае почти две недели назад.

Как сообщает венгерское издание Index, спасатели также нашли четыре тела погибших.

Среди них может быть капитан судна.

Напомним, столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.

Представитель венгерской полиции сообщил, что гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом Русалка в Будапеште.

По состоянию на 10 июня были найдены 19 тел.

Теги:   Дунай Катер Венгрия Будапешт

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