В Будапеште отреагировали на заявление Путина о «территориальных претензиях» Венгрии к Украине 6 ноября, 22:08 Владимир Путин (Фото:Евгений Биятов/REUTERS)

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что «не считает правильными» заявления российского диктатора Владимира Путина о «территориальных претензиях» Будапешта к Украине.



Об этом сообщает Index.

«Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры», - заявили в ведомстве.



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4 ноября Владимир Путин заявил, что Польша, Румыния и Венгрия якобы вынашивают планы «вернуть» себе территории, потерянные после Второй мировой войны.



«Речь идет о возвращении тех территорий, которые были отобраны в Польше. Мы должны признать, что они были отобраны Сталиным после Второй мировой войны. Были отобраны большие территории в Румынии, Венгрии», — заявил глава кремлевского режима, цинично транслируя на другие страны свои собственные геополитические устремления.



Польша в ответ заявила, что Путин снова изложил "фейки, которые совершенно далеки от реальности".



В румынском МИД ответили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах и осуждают РФ за ее военную агрессию.

