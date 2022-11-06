В Будапеште отреагировали на заявление Путина о «территориальных претензиях» Венгрии к Украине

6 ноября, 22:08
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Владимир Путин (Фото:Евгений Биятов/REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Евгений Биятов/REUTERS)

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что «не считает правильными» заявления российского диктатора Владимира Путина о «территориальных претензиях» Будапешта к Украине.

Об этом сообщает Index.

«Мы не считаем правильными заявления, усугубляющие военный конфликт. Вместо подобных заявлений необходимо немедленное прекращение огня и мирные переговоры», - заявили в ведомстве.

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4 ноября Владимир Путин заявил, что Польша, Румыния и Венгрия якобы вынашивают планы «вернуть» себе территории, потерянные после Второй мировой войны.

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«Речь идет о возвращении тех территорий, которые были отобраны в Польше. Мы должны признать, что они были отобраны Сталиным после Второй мировой войны. Были отобраны большие территории в Румынии, Венгрии», — заявил глава кремлевского режима, цинично транслируя на другие страны свои собственные геополитические устремления.

Польша в ответ заявила, что Путин снова изложил "фейки, которые совершенно далеки от реальности".  

В румынском МИД ответили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах и осуждают РФ за ее военную агрессию.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Россия Владимир Путин Венгрия Украина

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