В Будапеште несколько тысяч человек устроили шествие против Орбана

Акция является крупнейшей с 2010 года

В столице Венгрии Будапеште прошло многотысячное шествие против действующего премьера Виктора Орбана, чья партия одержала победу на выборах в парламент 8 апреля.

Об этом сообщает index.hu.

Участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогон до площади Деака и двигались к зданию парламента. Акция в Будапеште прошла мирно, она является крупнейшей с 2010 года.

На акции присутствовали участники, которые демонстрируют свою приверженность "левым" или либеральным партиям, однако присутствовали и "правые". На набережной Дуная наблюдали множество полицейских машин.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can not see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J - Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 апреля 2018 г.

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Напомним, 9 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз, лидером которой он является. Эта партия получит 134 места в парламенте.