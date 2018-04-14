В Будапеште несколько тысяч человек устроили шествие против Орбана

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Акция является крупнейшей с 2010 года

Акция является крупнейшей с 2010 года

В столице Венгрии Будапеште прошло многотысячное шествие против действующего премьера Виктора Орбана, чья партия одержала победу на выборах в парламент 8 апреля.

Об этом сообщает index.hu.

Участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогон до площади Деака и двигались к зданию парламента. Акция в Будапеште прошла мирно, она является крупнейшей с 2010 года.

На акции присутствовали участники, которые демонстрируют свою приверженность "левым" или либеральным партиям, однако присутствовали и "правые". На набережной Дуная наблюдали множество полицейских машин.

Смотрите также

Напомним, 9 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз, лидером которой он является. Эта партия получит 134 места в парламенте.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове