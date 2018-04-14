В Будапеште несколько тысяч человек устроили шествие против Орбана

В столице Венгрии Будапеште прошло многотысячное шествие против действующего премьера Виктора Орбана, чья партия одержала победу на выборах в парламент 8 апреля.
Об этом сообщает index.hu.
Участники антиправительственной демонстрации заполнили проспект Андраши от площади Октогон до площади Деака и двигались к зданию парламента. Акция в Будапеште прошла мирно, она является крупнейшей с 2010 года.
На акции присутствовали участники, которые демонстрируют свою приверженность "левым" или либеральным партиям, однако присутствовали и "правые". На набережной Дуная наблюдали множество полицейских машин.
Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can not see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J- Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 апреля 2018 г.
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Напомним, 9 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на выборах партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз, лидером которой он является. Эта партия получит 134 места в парламенте.
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