29 мая 2018, вторник

В Будапеште арестовали водителя автобуса, который попал в ДТП с украинскими туристами

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Пострадавший в ДТП автобус
Фото: www.mukachevo.net

Пострадавший в ДТП автобус

Водителя автобуса из Украины, попавшего в ДТП в Будапеште, взяли под стражу.

Об этом сообщает Мукачево.net.

52-летнего украинец был задержан и взят под стражу.

Полиция Будапешта возбудила уголовное дело по факту этого ДТП.

Издание со ссылкой на национальную службу скорой помощи Венгрии добавляет, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших тоже нет детей, только взрослые.

Напомним, в ночь на 29 мая в Будапеште туристический автобус из Украины попал в ДТП на пути к Ферихеги . Двухэтажный автобус Setra на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. Ему снесло второй этаж. Известно, что автобус ехал из Хмельницкой области. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе путешествовали около 50 пассажиров. 

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в результате ДТП с автобусом в Будапеште пострадали украинские туристы. По предварительным данным пострадало в общей сложности 28 человек, из них восемь - получили тяжелые травмы.

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