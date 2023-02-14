14−15 февраля в Брюсселе состоится совещание глав минобороны стран НАТО
Страны НАТО будут обсуждать войну в Украине (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 14−15 февраля в Брюсселе состоится встреча министров обороны стран Альянса.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На встрече будут обсуждаться усиление производства оружия и боеприпасов в странах НАТО для обеспечения потребностей ВСУ.
"Вместе мы решим насущные потребности Украины", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что сегодняшние возможности НАТО не отвечают потребностям Альянса в сдерживании российской агрессии.
"Нынешние темпы расходования боеприпасов в Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через два с половиной года. Поэтому нам нужно наращивать производство и инвестировать в наши производственные мощности", - заявил генсек НАТО.
Министры обороны и военные представители западных стран встречаются 14 февраля в Брюсселе, чтобы провести еще одну встречу в формате Рамштайн.
Обычно на таких встречах принимаются новые обязательства по поставке вооружений.
Несколько стран НАТО и генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг продемонстрировали готовность к поставке истребителей. Это может быть темой на встрече во вторник. Затем в Брюсселе встретятся министры обороны 30 стран НАТО.