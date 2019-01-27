В Брюсселе 70 тысяч человек требуют действий против изменения климата Вчера, 19:47 237 Цей матеріал також доступний українською EPA Это уже четвертая подобная акция за последние два месяца EPA

В бельгийской столице десятки тысяч людей вышли на улицы и требуют от правительства действий по изменению климата.

Об этом сообщает RTBF.

Это уже четвертая подобная акция за последние два месяца. Сообщается, что тысячи людей прибыли в бельгийскую столицу из других городов, чтобы поддержать призыв к борьбе с глобальным потеплением.

Участники держат баннеры с требованием более широкого использования возобновляемых источников энергии и активных действий в направлении улучшения качества воздуха.

Как сообщают в полиции, в акции принимают участие до 70 тысяч человек.