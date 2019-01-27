В Брюсселе 70 тысяч человек требуют действий против изменения климата
В бельгийской столице десятки тысяч людей вышли на улицы и требуют от правительства действий по изменению климата.
Об этом сообщает RTBF.
Это уже четвертая подобная акция за последние два месяца. Сообщается, что тысячи людей прибыли в бельгийскую столицу из других городов, чтобы поддержать призыв к борьбе с глобальным потеплением.
Участники держат баннеры с требованием более широкого использования возобновляемых источников энергии и активных действий в направлении улучшения качества воздуха.
Как сообщают в полиции, в акции принимают участие до 70 тысяч человек.