В Брянской области произошел пожар и обвал дома: РФ обвиняет ВСУ в «обстреле» 30 апреля, 08:00 В Брянской области произошел пожар и обвал дома (Фото:t.me/avbogomaz)

В поселке Суземка российской Брянской области произошел пожар и обвал дома. Власти утверждают о якобы «обстреле» со стороны ВСУ.



Об этом в Telegram написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По предварительным данным, один жилой дом полностью разрушен, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте продолжают работать оперативные службы», — сообщил он.

Видео дня

Также Богомаз добавил, что якобы в результате обстрела погибли два человека.

Позже он написал об еще одном «обстреле» и о том, что в этот раз силы ПВО якобы сбили несколько снарядов.

21 апреля Богомаз сообщал, что в Клинцах Брянской области на жилой дом упал беспилотник.