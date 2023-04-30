В Брянской области произошел пожар и обвал дома: РФ обвиняет ВСУ в «обстреле»
В Брянской области произошел пожар и обвал дома (Фото:t.me/avbogomaz)
В поселке Суземка российской Брянской области произошел пожар и обвал дома. Власти утверждают о якобы «обстреле» со стороны ВСУ.
Об этом в Telegram написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«По предварительным данным, один жилой дом полностью разрушен, еще два дома имеют частичные разрушения. На месте продолжают работать оперативные службы», — сообщил он.
Также Богомаз добавил, что якобы в результате обстрела погибли два человека.
Позже он написал об еще одном «обстреле» и о том, что в этот раз силы ПВО якобы сбили несколько снарядов.
21 апреля Богомаз сообщал, что в Клинцах Брянской области на жилой дом упал беспилотник.