«Использовались для военных поставок». В Брянской области взорвали железнодорожные пути, ведущие в Беларусь
В Брянской области взорвали железнодорожные пути (Фото:via Беларускі Гаюн / Telegram)
В понедельник вечером, 24 октября, в Брянской области РФ между Новозыбковом и Злынкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути. Этот путь использовался для военных перевозок Россия-Беларусь.
О взрыве заявил губернатор региона Александр Богомаз, сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.
Он подтвердил, что железнодорожные пути были повреждены. По его словам, пострадавших нет.
В мониторинговой группе Беларускі Гаюн отметили, что этот путь «активно используют для военных перевозок Россия-Беларусь».
Ранее эта же мониторинговая команда сообщала, что Беларусь отвела от приграничных районов большую часть военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.
24 октября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потенциальная угроза нового наступления со стороны Беларуси есть вдоль границы с Украиной.
10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.