«Использовались для военных поставок». В Брянской области взорвали железнодорожные пути, ведущие в Беларусь 24 октября, 23:58 В Брянской области взорвали железнодорожные пути (Фото:via Беларускі Гаюн / Telegram)

В понедельник вечером, 24 октября, в Брянской области РФ между Новозыбковом и Злынкой сработало взрывное устройство на железнодорожном пути. Этот путь использовался для военных перевозок Россия-Беларусь.

О взрыве заявил губернатор региона Александр Богомаз, сообщает пропагандистское агентство РИА-Новости.

Он подтвердил, что железнодорожные пути были повреждены. По его словам, пострадавших нет.

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В мониторинговой группе Беларускі Гаюн отметили, что этот путь «активно используют для военных перевозок Россия-Беларусь».

Ранее эта же мониторинговая команда сообщала, что Беларусь отвела от приграничных районов большую часть военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.

24 октября глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потенциальная угроза нового наступления со стороны Беларуси есть вдоль границы с Украиной.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять dооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

