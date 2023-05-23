В Брянской области загорелся цех по производству высокоточной оптики для минобороны РФ — СМИ 23 мая, 11:35 Пожар в цехе (Фото:t.me/m0sc0wcalling)

В городе Дятково, Брянской области произошел пожар в цехе предприятия, которое выполняло заказ российского минобороны на высокоточную оптику.

Об этом пишет местное издание Дятковский вестник.



Загоревшийся цех (или склад) принадлежал или был арендован предприятием Александр, которое, по открытым источникам, поставляет минобороны РФ высокоточные оптические изделия.

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В настоящий момент пожар локализован, жертв нет.

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