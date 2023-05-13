После сильного взрыва. В Брянской области РФ разбился вертолет — видео
Падение вертолета в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)
В городе Клинцы Брянской области РФ загорелся и разбился вертолет.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание TACC.
«Вертокрыл упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — говорится в сообщении.
Пока не известно, какой модели и типа был вертолет.
Российский Telegram-канал Подслушано Клинцы опубликовал видео «сбития» вертолета, «который сначала летел, а затем взорвался».
Другой российский Telegram-канал BAZA сообщил, что вертолет упал в частный сектор, информация о пострадавших уточняется.