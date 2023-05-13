После сильного взрыва. В Брянской области РФ разбился вертолет — видео

13 мая, 13:31
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Падение вертолета в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)

Падение вертолета в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)

В городе Клинцы Брянской области РФ загорелся и разбился вертолет.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание TACC.

«Вертокрыл упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — говорится в сообщении.

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Пока не известно, какой модели и типа был вертолет.

Российский Telegram-канал Подслушано Клинцы опубликовал видео «сбития» вертолета, «который сначала летел, а затем взорвался».

Другой российский Telegram-канал BAZA сообщил, что вертолет упал в частный сектор, информация о пострадавших уточняется.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Россия Вертолет Брянск

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