В Брянской области мобилизованный россиянин взял в заложники военных — росСМИ

2 апреля, 12:24
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Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

В Брянской области РФ мобилизованный россиянин, узнав о смерти своих племянников на войне против Украины, взял в заложники других военных.

Об этом сообщает российский Telegram-канал BAZA.

По информации канала, инцидент произошел в селе Плавна, где 35-летний мобилизованный мужчина взял в заложники трех офицеров и от трех до пяти других мобилизованных российских солдат.

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Расстроенный смертью своих родственников мужчина был вооружен автоматом и гранатами, которые угрожал применить «при необходимости».

BAZA добавила, что никаких требований россиянин не предъявлял. Позже полиция оцепила дом культуры и нашла переговорщика — с мобилизованным попытался договориться командир его воинской части. Через некоторое время ему это удалось — мобилизованный отпустил заложников и сдался.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Заложники Мобилизированные Брянская область Война России против Украины мобилизация в России

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