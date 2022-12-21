Дрон-камикадзе поразил РЭС в Брянской области — видео 21 декабря, 09:38 В результате взрыва повреждено админздание, грузовик и генераторы (Фото:Скриншот видео VictorKvert2008/Twitter)

В Брянской области РФ дрон-камикадзе поразил здание районных электросетей.

Об этом сообщили местные власти.

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По словам губернатора области Александра Богомаза, в результате взрыва повреждено административное здание и автомобиль. Среди людей никто не пострадал.

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В соцсетях также было опубликовано видео, на котором видно, как в одно из строений, рядом с которым находится грузовой автомобиль и генераторы, врезается дрон, после чего происходит взрыв.

Инцидент произошел в Трубчевском районе, который находится примерно в 40 километрах от Сумской области Украины.