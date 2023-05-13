В Брянской области РФ, вероятно, сбили два российских истребителя — телеграмм-каналы

13 мая, 15:13
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Место падения российского истребителя (Фото:Скриншот)

Место падения российского истребителя (Фото:Скриншот)

В Стародубском районе Брянской области России предположительно сбили не только Су-34, а еще один российский военный самолет.

Об этом сообщает российский Telegram-канал BAZA.

«Спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем самолете в Стародубском районе Брянской области. Речь идет еще об одном Су-34», — говорится в сообщении канала.

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BAZA также отметила, что в Брянской области разыскивают диверсантов, которые могут быть причастны к падению вертолета Ми-8 и истребителя Су-34. В регионе введен план «перехват». По версии следствия вертолет и самолет могли быть сбиты с территории России.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что вторым сбитым российскими истребителем может быть Су-25.

В субботу, 13 мая, в Брянской области России после падения вертолета разбился истребитель Су-34.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вертолет Су-25 Су-34 Брянская область

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