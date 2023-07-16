В Брянске загорелся военный госпиталь — видео 16 июля, 20:56 В Брянске горит госпиталь (Фото:ЧП Брянск / Telegram)

В Брянске снова загорелся военный госпиталь, строящийся для оккупантов. россияне предполагают, что одной из причин нового возгорания могла стать атака беспилотника.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс Mash. Кадры пожара публикуют местные Telegram-каналы.

Официально российские власти пожар еще не комментировали.

Как написал пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на местные власти, в госпитале якобы горел строительный мусор, который потушили до прибытия пожарных.

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В первый раз этот госпиталь для оккупантов горел 18 июня. Как писали в пропагандистском канале Mash, пожар произошел в здании в Володарском районе Брянска. Одной из возможных причин пожара была названа диверсия. Также утверждалось, что открытое горение ликвидировано, горело битумное покрытие на кровле. Пострадавших нет.