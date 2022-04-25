Горит нефтебаза. В российском Брянске возникло два масштабных пожара

25 апреля, 04:45
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В Брянске возникло два пожара (Фото:Pravda Gerashchenko / Telegram)

В Брянске возникло два пожара (Фото:Pravda Gerashchenko / Telegram)

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В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска (Россия) загорелась нефтебаза.

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Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Брянской области.

Нефтебаза находится по Московскому проспекту.

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«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — проинформировали в МЧС.

Причину пожара в ведомстве не сообщили.

В пресс-службе правительства Брянской области сообщили агентству ТАСС, что на нефтебазе загорелись резервуары.

Жителей домов, которые расположены возле горящей нефтебазы, начали эвакуировать.

В соцсетях сообщают, что в городе возникло как минимум два пожара. Местные жители якобы слышали «мощные хлопки».

Российские СМИ пишут, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Россия Брянск Брянская область

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