Горит нефтебаза. В российском Брянске возникло два масштабных пожара
В Брянске возникло два пожара (Фото:Pravda Gerashchenko / Telegram)
В ночь на 25 апреля в Фокинском районе Брянска (Россия) загорелась нефтебаза.
Война России против Украины — главные события 24 апреля
Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Брянской области.
Нефтебаза находится по Московскому проспекту.
«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — проинформировали в МЧС.
Причину пожара в ведомстве не сообщили.
В пресс-службе правительства Брянской области сообщили агентству ТАСС, что на нефтебазе загорелись резервуары.
Жителей домов, которые расположены возле горящей нефтебазы, начали эвакуировать.
В соцсетях сообщают, что в городе возникло как минимум два пожара. Местные жители якобы слышали «мощные хлопки».
Российские СМИ пишут, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.