Погибли все, кто находился на борту сбитых вертолетов и самолетов в Брянской области — росСМИ 13 мая, 18:44 Падение вертолета под Брянском (Фото:Скриншот видео 112/Telegram)

Погибли все члены экипажей четырех российских воздушных судов, которые в субботу, 13 мая, были сбиты в Брянской области РФ.

Об этом сообщает прокремлевский Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, ни один член экипажа четырех воздушных судов, которые упали сегодня в Брянской области, выжить не смог», — говорится в сообщении.

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Telegram-канал также опубликовал видео с места крушения второго российского Ми-8.

Дополнено 17:50. По данным российского ресурса Baza, всего 9 человек погибли в результате крушения вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области.

СМИ уточняет, что в городе Клинцы при крушении вертолета Ми-8 погибли все три члена экипажа. В Унечском районе после крушения второго вертолета Ми-8 погибли еще три члена экипажа боевой машины.

Также, по их данным, в деревне Нижняя погибли два пилота истребителя-бомбардировщика Су-34. В деревне Сурецкий муравей погиб пилот истребителя Су-35.

13 мая, в Брянской области упали сразу несколько вертолетов и самолетов ВС РФ. По данным СМИ и прокремлевских военкоров, были сбиты два вертолета Ми-8 и два российских самолета. По меньшей мере четверо пилотов погибли.

Власти страны-агрессора РФ ввели в Брянской области план Перехват. Правоохранители разыскивают «диверсантов», которые могут быть причастны к падению российской техника.