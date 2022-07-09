В Брянске на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство 9 июля, 13:45 Железнодорожные пути (иллюстративное фото) (Фото:analogicus/pixabay.com)

В России под Брянском на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Сообщается, что никто не пострадал.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.



Отмечается, что происшествие произошло в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка.

«В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — сообщил Богомаз.

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На месте работают специализированные оперативные службы, говорится в сообщении.

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