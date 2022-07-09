В Брянске на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало взрывное устройство

9 июля, 13:45
Железнодорожные пути (иллюстративное фото) (Фото:analogicus/pixabay.com)

Железнодорожные пути (иллюстративное фото) (Фото:analogicus/pixabay.com)

В России под Брянском на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Сообщается, что никто не пострадал.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Отмечается, что происшествие произошло в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка.

«В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет», — сообщил Богомаз.

Видео дня

На месте работают специализированные оперативные службы, говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Брянск Железная дорога Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Большие технологические компании получают все больше и больше власти; при этом их системы становятся все запутаннее, что усложняет поиск проблем и виноватых (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Саботаж или невнимательность? /
Google продавал данные украинских пользователей россиянам даже после введения санкций. Как такое возможно?
9 июля, 10:40
IT-индустрия
Роберт Таибби: «Спасение в том, чтобы осознать, что происходит» (Фото:Julien L/Unsplash)
Иногда взрываетесь от гнева? Четыре причины, почему так происходит, и как с этим справиться
Роберт Таибби
Украинская беженка плачет, когда ее поезд отправляется к польской границе (Фото:Chandler Cruttenden/Unsplash)
Проживаете это снова и снова /
Семь симптомов ПТСР — как справиться с последствиями войны?
9 июля, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X