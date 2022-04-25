«Похоже на Мордор». Фото и видео взрыва и пожара на нефтебазе в Брянске возле границы с Украиной
Пожар на двух хранилищах нефтепродуктов в Брянске, ночь на 25 апреля (Фото:Типичный Брянск via Telegram)
В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.
Российские СМИ пишут, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.
НВ публикует подборку фото и видео масштабного пожара.
«Брянск сегодня ночью был похож на Мордор», — отмечает один из местных Telegram-каналов.
В Сети появилось видео начала пожара на одном из резервуаров с нефтепродуктами.
Также горящую нефтебазу сняли с беспилотника.
И просто с разных точек в городе.
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