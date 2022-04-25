«Похоже на Мордор». Фото и видео взрыва и пожара на нефтебазе в Брянске возле границы с Украиной

25 апреля, 13:57
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Пожар на двух хранилищах нефтепродуктов в Брянске, ночь на 25 апреля (Фото:Типичный Брянск via Telegram)

Пожар на двух хранилищах нефтепродуктов в Брянске, ночь на 25 апреля (Фото:Типичный Брянск via Telegram)

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В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.

Российские СМИ пишут, что горит нефтебаза Дружба, которая входят в комплекс нефтепровода Дружба, через который в Европу транспортируется российская нефть.

https://www.youtube.com/watch?v=yt3L5_InjOE

НВ публикует подборку фото и видео масштабного пожара.

Видео дня
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Фото: ЧП и ДТП Брянск via Telegram
ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Фото: ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Фото: ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Фото: ЧП и ДТП Брянск via Telegram
ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Фото: ЧП и ДТП Брянск via Telegram
ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Фото: ЧП и ДТП Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram
Типичный Брянск via Telegram
Фото: Типичный Брянск via Telegram

«Брянск сегодня ночью был похож на Мордор», — отмечает один из местных Telegram-каналов.

В Сети появилось видео начала пожара на одном из резервуаров с нефтепродуктами.

Также горящую нефтебазу сняли с беспилотника.

И просто с разных точек в городе.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Украина-Россия Видео Лучшие фото Пожар Взрыв Нефтебаза

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