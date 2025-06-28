Дым в Брянске после удара дронами 28 июня 2025 года (Фото: Скриншот видео / Exilenova+)

Главное управление разведки Минобороны Украины утром в субботу, 28 июня, поразило дронами объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны страны-агрессора России в Брянске. Об этом сообщили источники NV.

Последствия поражения военных объектов оккупантов уточняются.

В российском городе ночью раздавались взрывы, была слышна стрельба. Мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, на котором слышны взрывы и виден дым в районе 120-го арсенала ГРАУ в Брянске.

Реклама

Минобороны РФ заявило об «уничтожении» 11 БпЛА над Брянской областью ночью и утром 28 июня.

Ранее 28 июня в Сети сообщалось об атаке БПЛА на аэродром Кировское в Крыму. Мониторинговый канал Крымский ветер написал о поражении российского склада с боеприпасами, объектов ПВО, самолетов и вертолетов.