В Броварах прогремел взрыв в кабинете косметологии. Есть пострадавшие

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в четверг, 1 ноября, в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв в кабинете косметологии, который находится в четырехэтажном доме на улице Гагарина.

В результате взрыва и возникшего пожара пострадали две женщины, у которых диагностировали ожоги первой и второй степеней.

Спасатели также эвакуировали из здания 30 человек.

На месте пожара работало пять единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

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