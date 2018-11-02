В Броварах прогремел взрыв в кабинете косметологии. Есть пострадавшие

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в четверг, 1 ноября, в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв в кабинете косметологии, который находится в четырехэтажном доме на улице Гагарина.
В результате взрыва и возникшего пожара пострадали две женщины, у которых диагностировали ожоги первой и второй степеней.
Спасатели также эвакуировали из здания 30 человек.
На месте пожара работало пять единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.
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