02 ноября 2018, пятница

В Броварах прогремел взрыв в кабинете косметологии. Есть пострадавшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Спасатели провели эвакуацию из здания
Фото: ГСЧС

Спасатели провели эвакуацию из здания

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что в четверг, 1 ноября, в городе Бровары Киевской области прогремел взрыв в кабинете косметологии, который находится в четырехэтажном доме на улице Гагарина.

В результате взрыва и возникшего пожара пострадали две женщины, у которых диагностировали ожоги первой и второй степеней.

Спасатели также эвакуировали из здания 30 человек.

На месте пожара работало пять единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Смотрите также

 

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове