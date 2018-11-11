11 ноября 2018, воскресенье

В Брюсселе задержали мужчину, угрожавшего оружием в ресторане

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Операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших
Фото: Sotiri Dimpinoudis Ⓥ via Twitter

Операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших

В Бельгии полицейские задержали мужчину, который угрожал оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов, сообщает la Libre.

По данным издания, разыскиваемый человек сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших.

Ранее СМИ Бельгии сообщили, что вечером в субботу, 10 ноября, вооруженный человек угрожал оружием персоналу и клиентам ресторана в Брюсселе. Затем он покинул ресторан и укрылся в одном из соседних домов, где захватил заложников.

Полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель значительный периметр безопасности. Местных жителей просили не выходить на улицу. Полиция просила СМИ воздержаться на этот период от распространения сведений.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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