В Брюсселе задержали мужчину, угрожавшего оружием в ресторане

Операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших

В Бельгии полицейские задержали мужчину, который угрожал оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов, сообщает la Libre.

По данным издания, разыскиваемый человек сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших.

A video of the scene in #Brussels #Belgium has emerged seeing the men waving a gun outside a restaurant before the police arrived. The Gunmen is still on the loose pic.twitter.com/TeO1nXMNfB — Sotiri Dimpinoudis Ⓥ (@sotiridi) 10 ноября 2018 г.

Ранее СМИ Бельгии сообщили, что вечером в субботу, 10 ноября, вооруженный человек угрожал оружием персоналу и клиентам ресторана в Брюсселе. Затем он покинул ресторан и укрылся в одном из соседних домов, где захватил заложников.

Полиция организовала в квартале столичной коммуны Иксель значительный периметр безопасности. Местных жителей просили не выходить на улицу. Полиция просила СМИ воздержаться на этот период от распространения сведений.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

#BREAKING: Heavy police presence in central #Brussels, #Belgium, after reports of a possible hostage situation inside a restaurant. People have been asked to stay home and avoid the area. Via @BreakingNLive pic.twitter.com/IFJZ6rRJLF 10 ноября 2018 г.

Читайте также: В Брюсселе вооруженный ножом неизвестный напал на полицейского