В Брюсселе задержали мужчину, угрожавшего оружием в ресторане

В Бельгии полицейские задержали мужчину, который угрожал оружием персоналу и клиентам одного из ресторанов, сообщает la Libre.

По данным издания, разыскиваемый человек сам сдался сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что операция длилась в течение часа, обошлось без пострадавших.

A video of the scene in #Brussels #Belgium has emerged seeing the men waving a gun outside a restaurant before the police arrived. The Gunmen is still on the loose pic.twitter.com/TeO1nXMNfB