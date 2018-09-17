В Брюсселе вооруженный ножом неизвестный напал на полицейского

В понедельник, 17 сентября, в парке Максимильен в Брюсселе вооруженный ножом неизвестный напал на сотрудника полиции.

Как сообщает VRT, в результате инцидента правоохранитель получил легкие ранения.

После этого полицейские открыли по нападавшему огонь. Он был госпитализированы с ранениями груди и ноги.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Стоит отметить, что нелегальные мигранты, которые дожидаются в Брюсселе возможности добраться до Великобритании, регулярно устраивают в парке Максимильен стихийный лагерь.