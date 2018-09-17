В Брюсселе вооруженный ножом неизвестный напал на полицейского

В понедельник, 17 сентября, в парке Максимильен в Брюсселе вооруженный ножом неизвестный напал на сотрудника полиции.
Как сообщает VRT, в результате инцидента правоохранитель получил легкие ранения.
После этого полицейские открыли по нападавшему огонь. Он был госпитализированы с ранениями груди и ноги.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Стоит отметить, что нелегальные мигранты, которые дожидаются в Брюсселе возможности добраться до Великобритании, регулярно устраивают в парке Максимильен стихийный лагерь.
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