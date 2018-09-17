17 сентября 2018, понедельник

В Брюсселе вооруженный ножом неизвестный напал на полицейского

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Нападавший был ранен полицией
Фото: VRT

Нападавший был ранен полицией

В понедельник, 17 сентября, в парке Максимильен в Брюсселе вооруженный ножом неизвестный напал на сотрудника полиции.

Как сообщает VRT, в результате инцидента правоохранитель получил легкие ранения.

После этого полицейские открыли по нападавшему огонь. Он был госпитализированы с ранениями груди и ноги.

 Другие подробности инцидента не сообщаются.

Стоит отметить, что нелегальные мигранты, которые дожидаются в Брюсселе возможности добраться до Великобритании, регулярно устраивают в парке Максимильен стихийный лагерь.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове