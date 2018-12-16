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В Брюсселе полиция с помощью водометов разогнала марш противников договора о миграции

Сегодня, 21:40
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В воскресенье, 16 декабря, в Брюсселе прошли столкновения между полицией противниками  договора о миграции, правоохранители для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы.  

Как сообщает DW, демонстранты протестовали против пакта ООН о миграции, подписанного в Марракеше на прошлой неделе. Марш был организован партиями правого толка.

В столкновениях с полицией приняли участие более 5000 человек, полиция задействовала силу после попытки отдельных групп протестующих прорваться в здания институций ЕС,  применив слезоточивый газ и водяные пушки.

Протестующие бросали камни, петарды и другие предметы, в общей сложности, полиция задержала 69 человек.

10 декабря представители более чем 150 государств подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Принятый документ впервые устанавливает общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами.

В частности, он предусматривает, что страны происхождения, транзита и назначения теперь будут активнее сотрудничать друг с другом для снижения нелегальной миграции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что данный документ не имеет юридически обязывающей силы. По словам генсека, он необходим, чтобы установить единые минимальные стандарты обращения с мигрантами во всем мире.

В то же время ряд государств Евросоюза, среди которых Австрия, Польша, Словакия и Чехия отказались присоединиться к миграционному пакту ООН.

Негативно к данному документу отнеслись также в Израиле и Австралии, а в Бельгии этот вопрос вовсе привел к распаду правящей коалиции.

В свою очередь США даже не участвовали в переговорах по разработке миграционного пакта.

Украина рассмотрит возможность присоединения к Глобальному соглашению о безопасной, упорядоченной и законной миграции "при наличии благоприятных условий, на другом этапе".

Инициированный ООН первый Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

 

Теги:   Брюссель Бельгия Евросоюз

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